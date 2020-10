Le incursioni-gol, un caso di mercato, la stima di Pirlo. Chi è Portanova, titolare nella Juve

La Redazione24

sabato 17 Ottobre 2020.

Manolo, figlio dell’ex difensore Daniele, dall’inizio a sorpresa a Crotone. Ecco chi è il centrocampista per cui Pirlo ha detto no al Lecce e mandato in panchina sia Cuadrado sia Rabiot… oltre a Dybala e Bernardeschi, non al 100%



