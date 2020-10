Umbriatico: abbattuti 11 alberi senza autorizzazione

Individuati i presunti responsabili, sequestrato terreno, legna e motoseghe

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Umbriatico,

lunedì 19 Ottobre 2020.

I Carabinieri

forestali hanno sorpreso due operai che alle dipendenze del proprietario di un

bosco avevano tagliato 11 grandi alberi, senza alcuna autorizzazione, nella

località Melia del territorio di Umbriatico. Sono state sequestrate l’area

boschiva e la legna ricavata dal taglio. Tre persone sono state deferite alla

Procura della Repubblica per taglio eseguito in assenza di autorizzazione in

violazione della normativa paesaggistica.

I militari della stazione CC Forestale Cirò, in un’area

poco accessibile, hanno sorpreso due operai che stavano allestendo i prodotti

legnosi ricavati dal taglio di 10 grandi querce e di un frassino in una zona

boscata. Era stata in effetti abbattuta tutta la vegetazione arborea esistente

in un’area di circa 5000 m2, senza alcuna autorizzazione in

violazione delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, il regolamento

che disciplina i taglio degli alberi nelle aree boscate, e della normativa

paesaggistica. I CC forestali sono risaliti alla consistenza dal bosco

dall’esame di 11 grosse ceppaie, tagliate di fresco, del diametro compreso tra

i 40 – 60 cm. L’altezza degli alberi, dal raffronto con altri alberi della

zona, doveva essere intorno agli 8 m.

Dagli accertamenti svolti dai carabinieri forestali uno dei

proprietari del terreno aveva presentato una comunicazione di taglio per un

bosco ceduo di estensione minore di 2 ha (20.000 m2), mentendo sulla

forma di governo effettiva degli alberi. Essi, provenivano da seme ed erano

quindi governati ad altofusto.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate l’area

boschiva disboscata e la legna ricavata dal taglio. Sono in corso accertamenti

ulteriori.

Uno dei proprietari dell’area e due operai sono stati

deferiti alla Procura della Repubblica per taglio in assenza di autorizzazione

in violazione della normativa paesaggistica. A loro gli è stato elevato anche

un corposo verbale amministrativo.

L’azione dei carabinieri forestali ha consentito di

bloccare una condotta illegale, ancor più deprecabile perché perpetrata in una

fase storica in cui diventano sempre più sentite e condivise le azioni a tutela

dell’ambiente.

