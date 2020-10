Cirò Marina: lo sport locale piange la scomparsa di Michele Fedele

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

martedì 20 Ottobre 2020.

Quando, nei momenti liberi mi affacciavo dal balcone di casa, ogni tanto intravedevo un giovane energico, vivace, sempre contornato di giovanissimi, palloni, rigorosamente in tuta.

Riconoscevo in questo giovane atletico e voglioso di vita, il compianto Michele Fedele. Non ci frequentavamo, ma ogni tanto ci si scambiava qualche saluto.

Sapevo quale fosse il suo impegno e l’amore oltre che la passione metteva in quel che faceva. Responsabile della scuola calcio, F.C. Crotone, con la sua attività era sempre in movimento. Ieri, come un fulmine a ciel sereno, la triste e tragica notizia della sua scomparsa.

Appassionato dello sport più bello del mondo, almeno per me, tifoso del Milan, se ne và per un mare incurabile, un giovane, una guida per i suoi ragazzi, un collaboratore serio e preparato, un marito.

Non credo ci siano parole adatte per significare il dolore che la sua compagna e i familiari stanno vivendo.

Di fronte all’ineluttabile evento della morte, possiamo solo lenire questi tragici eventi, resi ancor più drammatici dal delicato momento che il COVD 19 ci pone di fronte, con la speranza di vivere un dopo di pace.

A Michele, giovane solare, l’augurio di trovare una squadra di giovani calciatori anche dove andrà , e correre su un campo sempre verde. I funerali si svolgeranno oggi, alle ore 16,00, nella chiesa di S.Nicodemo.

