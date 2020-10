Usb Vigili del fuoco Calabria incontra il parlamentare della Camera dei deputati Giuseppe D’Ippolito

Lo rende noto Giancarlo Silipo per Il Coordinamento Regionale USB Vigili del Fuoco CALABRIA

La Redazione

Catanzaro,

sabato 24 Ottobre 2020.

Nel tardissimo

pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Coordinamento Regionale USB Calabria hanno

incontrato in provincia di Catanzaro l’Onorevole pentastellato Giuseppe D’Ippolito.

Nella stessa discussione con l’Onorevole D’Ippolito il sindacato USB ha esposto

in maniera dettagliata, specifica ed accurata nei minimi particolari, con “carte

alle mani”, le serissime problematiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,

partendo appunto dalla grandissima e cronica carenza di organico e dal

precariato per poi finire ai diritti negati da sempre. Abbiamo puntualizzato,

non per fare la guerra dei poveri o per discriminare qualche categoria, che a

differenza di altri enti dello Stato Italiano che contano più di 100.000 unitÃ

operative, i numeri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono davvero

collassanti, in quanto con l’analisi attuale a livello nazionale si parla di

29.000 unità VF – e meno male che dovremmo soccorrere la popolazione, a breve saremo

noi Vigili del Fuoco a dover ricevere il soccorso. Abbiamo ancora una volta citato

gli Standard Europei del Soccorso Tecnico Urgente che sancisce e prevede 1 Vigile

del Fuoco ogni 1.000 abitanti, in Italia il rapporto è di 1 Vigile del Fuoco

ogni 16.000 abitanti – in Calabria cosa lo diciamo a fa?!?), specificando ancora

che il personale in servizio si ritrova quotidianamente ad espletare un

grandissimo surplus di lavoro, con l’addizionamento che lo stesso personale giÃ

in servizio spesso svolge ventiquattro ore di lavoro continuative – oltre alle

emergenze che, purtroppo si verificano quotidianamente, servizi di emergenza

ancora in atto e se tutto questo non bastasse ci chiudono anche i distaccamenti

e le sedi operative. In poche parole allo stesso D’Ippolito è stato fatto

capire che una micro emergenze. per la situazione nella quale ci troviamo, diventa

di conseguenza una macro emergenza. Dopo una lunghissima spiegazione e

illustrazione all’Onorevole pentastellato D’Ippolito, gli stessi Vigili del

Fuoco di USB Calabria hanno evidenziato e sottolineato la situazione dei

precari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che in attesa della loro

assunzione definitiva e che attualmente vengono tenuti a casa, abbiamo

rinnovato e consegnato nella mani dello stesso D’Ippolito la nostra proposta, visto

che gli stessi Precari sopracitati percepiscono il Reddito di Cittadinanza o

altri tipi di sussidi che lo stesso Governo ha promulgato e sancito – in

riferimento a quanto promulgato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana e con Decreto Legge del Ministero del Lavoro, in materia sull’iter

lavorativo dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza «[…] i beneficiari

possono rivestire ruoli all’interno dell’ente locale o pubblica amministrazione

interessata […]» , all’uopo facciamo presente che; moltissimi precari VV.F.

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attesa della loro assunzione

definitiva, in graduatorie, potrebbero nelle more essere immediatamente

utilizzati nel corpo nazionale per fronteggiare le emergenze, a salvaguardia della

popolazione. All’ Onorevole D’Ippolito abbiamo chiesto di farsi portavoce e di “utilizzare”

gli interventi del suo Governo o sussidi “momentaneamente erogati” come inizio

di attività lavorative nella pubblica amministrazione a partire proprio dal

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed Impiegare, taluni idonei, ai compiti

per cui sono stati formati, addestrati e soprattutto per i quali sono stati

immessi nelle graduatorie di stabilizzazione così da attivare procedure

speciale per tutti gli idonei al fine di inserire il restante personale con

procedure accelerate. Dopo averci ascoltati molto attentamente l’On. del M5S Giuseppe

D’Ippolito ha preso atto di quanto detto, rassicurandoci che cercherà di

comprendere meglio la situazione per darci le giuste risposte inerenti alla

procedura speciale di stabilizzazione. Cogliamo l’occasione per ringraziare lo

stesso parlamentare di aver ascoltato la nostra voce da operatori del soccorso

combattenti, che da troppo tempo viene soffocata; anche se la nostra lotta nonostante

tutto continuerà a farsi sentire per noi.

Tutto questo è stato

concepito per accelerare il processo di ottimizzazione del corpo nazionale dei

vigili del fuoco, cosicché l’ambito della sicurezza pubblica non pecchi più nei

suoi servizi, come fatto fin ora e che non sprechi risorse che già ha a sua

disposizione, solo per una mera burocrazia che tarda a rallentare puntualmente

ciò che dovrebbe avvenire nell’immediato: proteggere l’incolumità pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA