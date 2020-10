Dybala-Messi: notte magica. Ecco la sfida da 10 e lode

mercoledì 28 Ottobre 2020.

Dybala-Messi: notte magica. Ecco la sfida da 10 e lode

Compagni in nazionale, rivali per la Champions: la Joya raccoglie l’eredità dell’assente CR7 e sogna un’altra doppietta contro il suo idolo, come successe tre anni fa



