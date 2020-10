Incontro con la scrittrice Dacia Maraini, il 4 novembre online con gli studenti del Liceo Borrelli di Santa Severina

L’incontro, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Antonietta Ferrazzo,si terrà online, sulla piattaforma Meet di GSuite

Santa Severina,

giovedì 29 Ottobre 2020.

S’intitola Trio ed è la sua ultima fatica letteraria, il romanzo che la scrittrice Dacia Maraini, autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi, tradotti in oltre venti paesi, presenterà agli studenti del Liceo Classico “D. Borrelli” di Santa Severinail 4 novembre prossimo. L’incontro, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Antonietta Ferrazzo, si terrà online, sulla piattaforma Meet di GSuite, per non contravvenire alle norme anti Covid19 e sarà moderato dalla prof.ssa Maria Concetta Ammirati.

Trio, un romanzo epistolare edito da Rizzoli, narra di amicizia e di amori,in una Sicilia martoriata dalla peste del 1743 a Messina e rappresenta il ritorno di Dacia Maraini alla narrazione storica dopo La lunga vita di Marianna Ucria, uno dei suoi libri più amati. Nel racconto della peste di Messina, con la paura del contagio e la caccia agli untori, ritorna inevitabilmente il confronto con l’attuale pandemia del Coronavirus, un romanzo storico, dunque, che sa di oggi.

L’evento rientra nelle attività di promozione alla lettura della biblioteca del Liceo Borrelli di Santa Severina, programmate con la convinzione che la lettura costituiscaun’azionefondamentale per l’individuo e per la società , perché essa contribuisce a formare il cittadino di domani, un cittadino che costruiscela propria personalità attraverso la capacità di confronto, e quindi di pensiero critico.

