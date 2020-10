Morata da record: annullati tre gol per fuorigioco! Ma ormai è un’abitudine…

La Redazione24

,

giovedì 29 Ottobre 2020.

É la quinta rete non convalidata per offside all’attaccante spagnolo da quando è tornato alla Juventus: l’undicesima del 2020



