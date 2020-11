Nuovo Dpcm in vigore dal 5 novembre: ecco le 5 regioni candidate alla chiusura tra cui la Calabria

Il nuovo Dpcm a breve sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale

La Redazione

Roma,

mercoledì 04 Novembre 2020.

Il Dpcm è stato firmato nella notte dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine della riunione con i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza della Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Il nuovo Dpcm¬†che a breve sar√† pubblicato in Gazzetta ufficiale. Rispetto alle bozze circolate l’impianto generale non cambia:¬†stop agli spostamenti¬†tra Regioni rosse e/o gialle, cio√®¬†a rischio elevato o medio, e libert√†¬†di circolazione solo in quelle verdi. Tra le poche modifiche apportate quelle sui¬†parrucchieri:¬†restano¬†aperti¬†anche nelle zone che rientrano nello scenario 4.

Cosa c’√® nel nuovo Dpcm

La firma √® arrivata al termine di una lotta tra governo e regioni, con la diffusione della¬†bozza¬†nel pomeriggio mentre le riunioni con gli enti locali erano ancora in corso. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si √® opposto al lockdown fino all’ultimo ma il suo territorio alla fine √® finito nella “fascia rossa”. Alla fine quindi si¬†¬†divide davvero l’Italia in tre zone: zona rossa, zona arancione (o gialla, secondo le ultime notizie) e zona verde. Le zone rosse, spiega oggi il Corriere della Sera, sono quelle¬†caratterizzate da uno scenario di massima gravit√† e da un livello di rischio alto. Queste zone si caratterizzano per:

Divieto di ingresso: “√ą vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonch√© all‚Äôinterno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati”. Sar√† possibile entrare e uscire in e da una zona rossa soltanto per motivi di lavoro, salute o urgenza che vanno giustificati tramite il modulo di autocertificazione;

Chiusura degli esercizi commerciali, tranne alimentari, tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie; al contrario di quello che c’era scritto ieri nella bozza, parrucchieri, barbieri ed estetisti rimangono aperti;

Tutte le attività scolastiche si svolgono con didattica a distanza ma rimane la possibilità di svolgere laboratori ed altre attività a scuola una tantum;

Sono sospese tutte le attività sportive ma è consentito svolgere attività motoria;

Nelle zone rosse si applicano tutte le limitazioni previste anche nelle zone arancioni e in quelle verdi. Le zone arancioni sono quelle “caratterizzate da uno scenario di elevata gravit√† e da un livello di rischio alto”. In esse:

“√ą vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati”; sono consentiti gli spostamenti necessari a garantire la didattica in presenza;

“√ą vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione”;

Sono chiusi “bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio” e “fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”;

Il ministero della Salute verifica settimanalmente la situazione ogni settimana ed emana ordinanze ogni 15 giorni;

Nelle zone arancioni (o gialle) si applicano anche le limitazioni previste in quelle verdi; Le zone verdi sono caratterizzate da:

coprifuoco alle ore 22;

autobus e mezzi di trasporto nazionali, regionali e provinciali hanno una capienza del 50%

La didattica a distanza è prevista per tutte le scuole superiori;

alle scuole elementari e medie √® prevista l’attivit√† in presenza con mascherina;

I bar chiudono alle 18, sono chiusi cinema, mostre e musei, sono sospesi tutti i concorsi e nei fine settimana sono chiusi i centri commerciali.

Zone rosse, zone arancioni, zone verdi: le cinque regioni candidate alla chiusura

Oggi verr√† reso noto l’elenco delle regioni pi√Ļ a rischio, che dovrebbero essere¬†Piemonte, Lombardia e Calabria¬†oltre alla provincia di Bolzano. In zona arancione dovrebbero esserci invece Campania, Puglia, Veneto, Liguria e Valle d’Aosta. Ma proprio sui dati, ovvero sui numeri che dovrebbero essere incontrovertibili, si √® nel frattempo scatenata una polemica perch√© dovranno essere i presidenti di Regione a mettere la firma (e di conseguenza la faccia) sui provvedimenti. Per questo ieri i governatori hanno scritto una lettera a Conte in cui esprimono preoccupazione per i passaggi del Dpcm che “esautorano il ruolo e i compiti delle Regioni e Province autonome, ponendo in capo al governo ogni scelta e decisione” e vogliono “un contraddittorio per l’esame dei dati” insieme ai tecnici dei dipartimenti regionali.¬†

