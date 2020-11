Ugl Telecomunicazioni chiede intervento presidente Provincia sulla vicenda Abramo Customer Care

La nota di Pierpaolo Pisano, Segretario Regionale UGL Telecomunicazioni

La Redazione

Catanzaro,

giovedì 12 Novembre 2020.

Il

presidente della provincia di Catanzaro Sergio Abramo è stato investito

riguardo la crisi dell’Azienda Abramo Customer Care.

A riferirlo è il segretario regionale della Ugl Telecomunicazioni

Calabria Pierpaolo Pisano, il quale ha sottolineato che dopo la richiesta del

Concordato preventivo in continuità molti sono il lavoratori, e con essi le

loro famiglie, che attendono garanzie per il loro futuro occupazionale .

Come massima

istituzione del territorio e coerentemente alle sue prerogative, viene chiesto

al presidente Abramo, di mettere in campo un intervento istituzionale che possa

contribuire a rassicurare i tanti lavoratori che vivono con apprensione ed

incertezza questo periodo già delicato per via di una crisi economica legata

all’emergenza sanitaria mondiale.

Oggi più che mai è di

vitale importanza che la politica calabrese, tutta unita, intervenga rispetto

al mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori di questa regione consentendo

di lavorare in continuità , cercando di trovare insieme una soluzione che non mortifichi

la professionalità di tanti lavoratori operanti in questa azienda.

