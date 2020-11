Coronavirus: il sindaco di Strongoli Sergio Bruno, convoca tavolo tecnico di lavoro con tutte le parti sociali

La nota del sindaco del Comune di Strongoli, Sergio Bruno

La Redazione

Strongoli,

domenica 15 Novembre 2020.

Un confronto con medici, pediatri, scuola, parroci, maggioranza e minoranza “come primo passo per avviare un percorso condiviso per la ripresa a Strongoli”. Il sindaco di Strongoli, Sergio Bruno, annuncia per lunedì 16 novembre un tavolo tecnico di lavoro come momento iniziale del dialogo avviato con tutte le parti sociali. La macchina amministrativa è già al lavoro da diverse settimane con una serie di importanti iniziative. Il Consiglio Comunale ha deciso in uno spirito di collaborazione al fine di costruire un percorso condiviso insieme ai tecnici, medici, esperti di valutare, studiare e adottare provvedimenti straordinari per il territorio con screening su campioni di popolazione per contrastare e mappare la diffusione del Covid 19 con il rilevamento “in tempo reale”.

Siamo di fronte ad una emergenza socio sanitaria di grandi dimensioni che richiede da un lato interventi urgenti non ingabbiati da lungaggini e lentezze burocratiche e dall’altro iniziative di medio-lungo periodo, per costruire, quando l’emergenza sanitaria sarà finita, un percorso di ripresa solido per i cittadini e per le imprese che rappresentano l’insostituibile motore economico di Strongoli.

All’incontro parteciperanno, Dr. Giuseppe Varrina, Segretario Regionale dei medici di Famiglia, Dr. Luigi Arrighi, medico di famiglia, Dr. Vittorio Pisani, pediatra, prof.ssa Anna Maria Tafuri, Dirigente Istituto Omnicomprensivo di Strongoli, Dr. Rosario Ceraudo, medico ortopedico Ospedale S. Giovanni di Dio, Don Massimo Sorrentino, parroco di Strongoli, il Sindaco di Strongoli Sergio Bruno, rappresentanti della maggioranza, ed i capogruppo della minoranza, Elena Tesoriere e Ferdinando Greco.

L’incontro si terrà a porte chiuse a Strongoli presso il Museo Civico alle ore 18 con ingresso interdetto al pubblico. Uniti per affrontare il corona Virus. Gianni LeRose

© RIPRODUZIONE RISERVATA