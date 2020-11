Crotone: Iniziati i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale e nuova segnaletica

Lo rende noto l’assessore ai Lavori Pubblici Ugo Carvelli

La Redazione

Crotone,

mercoledì 18 Novembre 2020.

Sono

partite da qualche giorno le attività di sistemazione della

pavimentazione stradale ed il rifacimento della segnaletica

nell’ambito della programmazione dell’amministrazione Voce.

L’assessore

ai Lavori Pubblici Ugo Carvelli che coordina le attività ha previsto

una serie di interventi destinati sia al rifacimento degli asfalti

per garantire una adeguata circolazione veicolare sia alla sicurezza

dei pedoni

In

questo periodo le squadre di tecnici stanno lavorando in via Giovanni

Paolo II, una delle arterie principali della città dove in

considerazione dell’elevata percorribilità e la necessità di

installare una adeguata segnaletica, l’intervento è

particolarmente opportuno.

La

programmazione dell’assessorato, naturalmente, proseguirà nelle

prossime settimane, con particolare attenzione anche alle vie

periferiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA