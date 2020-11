Doppio Gervinho e il Parma vola. Crisi Genoa, è penultimo

Doppio Gervinho e il Parma vola. Crisi Genoa, è penultimo Ai rossoblù non basta il primo gol in Serie A di Shomurodov, decidono due gol dell’ivoriano. Quarta sconfitta di fila per Maran continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 01 Dicembre 2020.

Ai rossoblù non basta il primo gol in Serie A di Shomurodov, decidono due gol dell’ivoriano. Quarta sconfitta di fila per Maran



