Coronavirus: 3 Vigili del Fuoco liberi dal servizio in supporto al Comune di Cotronei per la disinfezione del paese

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Cotronei,

giovedì 03 Dicembre 2020.

Nella tarda serata di mercoledì 2 dicembre, una squadra composta da tre Vigili del Fuoco del comando Provinciale di Crotone, liberi da servizio, su richiesta del comune di Cotronei, vista la carenza di mezzi comunali, vista l’emergenza che ha portato lo stesso comune a diventare zona rossa, ha eseguito un servizio di disinfezione e sanificazione a siti di maggiore interesse, in questo periodo di Corona Virus.

La squadra ha percorso l’intero centro montano sanificando le zone antistanti gli studi medici, supermercati, ufficio postale, negozi di generi alimentari ed altre zone frequentate dalla popolazione per esigenze primarie.

Grande soddisfazione e gratitudine espressa dall’Amministrazione Comunale e dai presenti, Assessore all’Ambiente e Dirigente dell’Ufficio Tecnico, nei confronti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che come sempre si rendono disponibili per il prossimo anche in orari non lavorativi ed in periodi particolari come quello che stiamo attraversando.

Sul posto presente per tutte le opere assessore all’ambiente Girimonti e l’Ingegnere comunale Urso

Le opere condotte dal Nucleo NBCR Vigili del Fuoco Comando di Crotone

Vigili esperti Perrini Carmine, Scavelli Antonio, Gerace Antonio.

Da segnalare, che durante la perlustrazione delle zone, i tre vigili notavano fiamme che fuoriuscivano da una autovettura, gli stessi prontamente estinguevano il principio d’incendio evitando che le fiamme distruggessero l’auto, nel mentre era già stato avvisato il distaccamento di Petilia Policastro che inviava squadra sul posto.

