L’Avv. Rocca (MF) ringrazia i donatori del Cirotano per aver aderito alla donazione del sangue congiunta Avis Cirò Marina e MF Crotone

Lo rende noto l’Avvocato Salvatore Rocca, presidente del Movimento Forense di Crotone e Consigliere dell’ordine degli Avvocati di Crotone

Cirò Marina,

lunedì 07 Dicembre 2020.

L’Avv. Rocca, ringrazia di cuore tutti i partecipanti all’odierna giornata di donazione del sangue. L’iniziativa promossa dal Movimento Forense ed in particolare dal segretario nazionale Avv. Bruno Agresti.

Ottimo il risultato ottenuto sono state prelevate ben 31 sacche.

Scrive l’Avvocato Rocca – “Voglio Ringraziare in particolare tutti i colleghi del Movimento Forense di Crotone che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, ed in particolare la delegata all’evento la coordinatrice dei giovani di MF Crotone l’Avv. Maria Giovanna Liotti (ex volontaria servizio civile Avis )per la fattiva collaborazione ed in particolare la prof.ssa Mariangela D’Agostino Presidente Avis Ciro’ Marina e consigliere Avis regionale oltre a tutti i volontari ed al personale medico coinvolto nelle procedure di donazioni.

Conclude l’Avvocato Rocca – “Nei momenti di crisi, di confusione, dobbiamo dare forza alle strutture di volontariato, quelle spontanee e immediate, che rappresentano, sempre di più, l’unico anello di congiunzione tra il cittadino e lo Stato.”

