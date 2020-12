Nasce a Crucoli Torretta il nuovo circolo cacciatori della Libera Caccia

A darne notizia è l’Arch. Enzo Renda, presidente Provinciale ANLC KR

Crucoli Torretta,

martedì 08 Dicembre 2020.

In questo triste

periodo di lock down a causa del Covid-19 e chiusura della caccia penalizzando

il nostro territorio in particolare per l´alta presenza di ungulati,

la Libera Caccia

Crotonese capitanata dall´Arch. Enzo Renda continua a lavorare senza tregua per

la tutela dei cacciatori che oggi sono impossibilitati ad esercitare la caccia

nonostante hanno versato le quote previste dalla normativa vigente.

Il lavoro

odierno consiste nel riaprire la sezione Comunale di Crucoli (paese con alta

presenza di cinghiale) e che a guidare il circolo e´ una donna con sani

principi sul mondo ambientale, la stessa riferisce, che s´impegnera´ in prima persona e con il

supporto del Presidente Provinciale ANLC KR a portare sui tavoli preposti il

problema della caccia di Crucoli richiamando l´attenzione degli organi

competenti.

All´unanimita´ hanno eletto Presidente della sezione Comunale

di Crucoli (KR), ricadente nell´ATC KR1, la sig.ra Maria Francesca Aloisio, gia´

facente parte della Libera Caccia come componente del Nucleo di Vigilanza e che

lo stesso Nucleo sta crescendo sul nostro territorio ringraziando anche le autorita´

per l´apprezzamento del nostro operato.

Il gruppo locale

e´ pronto a lavorare su progetti per la tutela ambientale, expo canina,

formazione ai neofiti e soprattutto per il rispetto delle regole e normativa

vigente in materia di caccia.

Si augura buon lavoro ed un in bocca al lupo.

