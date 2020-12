Comune Strongoli: Prima ricognizione per i danni alluvionali del 21 e 22 novembre

Lo rende noto il sindaco Sergio Bruno del Comune di Strongoli

Strongoli,

venerdì 18 Dicembre 2020.

Il Comune di Strongoli invita i titolari di attività economiche e produttive del comparto agricolo a compilare le schede disponibili sul sito istituzionale dell’ Ente per la ricognizione dei danni sul territorio del Comune, conseguenti gli eventi alluvionali del 21 e 22 Novembre 2020.

Le imprese agricole di Strongoli che hanno subito danni provocati dall’alluvione dovranno segnalare segnalare all’indirizzo: protocollo.comunedistrongoli@pec.it del Comune di Strongoli eventuali danni alle attività economiche e produttive del settore agricolo utilizzando le relative schede disponibili sul sito internet istituzionale.

I modelli, compilati in ogni loro parte, dovranno pervenire entro le ore 20:00 di lunedì 21 Dicembre 2020 .

Le schede sono finalizzate alla ricognizione dei danni subiti dalle attività produttive, senza peraltro garantire automaticamente alcun ristoro.

L’Ufficio Tecnico del Comune di Strongoli è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. GianniLeRose

