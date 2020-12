Il Comites ed il Consolato Generale hanno risposto alle telefonate dei connazionali italiani residenti nella circoscrizione consolare di Hannover

Il Presidente del Comites Giuseppe Scigliano: “È stata un’iniziativa molto positiva specialmente in questo periodo di pandemia perchĂŠ è proprio adesso che serve la vicinanza delle istituzioni al cittadino”

La Redazione

Hannover (Germania),

sabato 19 Dicembre 2020.

Il Comites di Hannover, in collaborazione con il Consolato Generale, ogni anno ha organizzato nel mese di dicembre un momento conviviale nel quale si dava un saluto di fine anno e contemporaneamente la possibilitĂ di far incontrare i nostri connazionali con il Console Generale ed il Presidente del Comites.

Purtroppo quest’anno, causa coronavirus, questo non è stato possibile per cui si è optato per un incontro da remoto onde poter rispondere ai quesiti dei cittadini residenti nella Circoscrizione Consolare di Hannover.

Quindi, venerdĂŹ 11.12.2020 dalle ore 11.00 alle ore 13,00, presso la sede del Comites (Tel. 0511/329296 ) hanno risposto alle telefonate, il Console Generale Giorgio Taborri, il Vice Console Francesco Lo Iudice ed il Presidente del Comites Giuseppe Scigliano.

È stata un’iniziativa molto positiva specialmente in questo periodo di pandemia perchĂŠ è proprio adesso che serve la vicinanza delle istituzioni al cittadino. Diverse le domande poste tra cui informazioni sugli spostamenti tra l’Italia e la Germania ed i servizi consolari. L’incontro è servito anche per uno scambio di vedute tra il Presidente del Comites ed il Console Generale per quanto riguarda gli appuntamenti online per la Carta d’IdentitĂ Elettronica. Il Console ha comunicato che tutti i nostri cittadini che non dispongono degli strumenti informatici o non hanno alcuna possibilitĂ di fissare l’appuntamento in modo autonomo potranno procedere come segue:

Contattare telefonicamente l’Ufficio Carte d’identitĂ al Tel. (+49) 0511 28379-26; (+49) 0511 28379-18 o tramite il Centralino (+49) 0511 28379- 30;

oppure inviare una email a :ci_conhann@esteri.it;

oppure inviare una lettera di richiesta riportando anche il numero di telefono al seguente indirizzo: Consolato Generale d’Italia in Hannover, Freundallee 27, 30173, Hannover. In questo caso, verrà contattato da un impiegato.

Le informazioni sono disponibili anche sul sito internet del Consolato Generale d’Italia in Hannover www.conshannover.esteri.it

Il Presidente Scigliano in chiusura ha elogiato il buon lavoro svolto dal Consolato specialmente in questo periodo di pandemia ed ha sottolineato l’ottima collaborazione e la sinergia che si sono istaurate tra Consolato e Comites.

