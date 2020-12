Il Monza crolla a Pescara, perde anche il Lecce. L’Empoli resta primo

sabato 19 Dicembre 2020.

Il Monza crolla a Pescara, perde anche il Lecce. L’Empoli resta primo

I toscani fanno 1-1 in casa del Chievo ma sono in vetta alla classifica. Gli abruzzesi vincono al 90′ con l’ex Genoa Bocchetti. Importanti vittorie per Cremonese e Brescia



