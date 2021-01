El Shaarawy spinge per tornare in A, più dura per Piatek. E il tandem Pellè-Eder…

Stephan spera che si concretizzi il ritorno a Roma saltato in estate, Kris ha costi troppo impegnativi. I veterani ex azzurri aspettano che qualcuno scommetta su di loro

La Redazione24

,

venerdì 01 Gennaio 2021.

Stephan spera che si concretizzi il ritorno a Roma saltato in estate, Kris ha costi troppo impegnativi. I veterani ex azzurri aspettano che qualcuno scommetta su di loro



