Conte-Inter, trincea scudetto: nessuno come lui in Serie A L'allenatore isola la squadra dopo il diktat di Zhang sui costi. In campionato ha la media punti più alta: "Vogliamo il massimo"

domenica 03 Gennaio 2021.

L’allenatore isola la squadra dopo il diktat di Zhang sui costi. In campionato ha la media punti più alta: “Vogliamo il massimo”



