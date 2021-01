Scamacca, la Juve spinge per il prestito. E il Genoa? I colpi arrivano altrove…

Scamacca, la Juve spinge per il prestito. E il Genoa? I colpi arrivano altrove… I bianconeri escono allo scoperto: la formula sarebbe di un anno e mezzo di prestito e riscatto obbligatorio dal Sassuolo per il centravanti del 1999. Ma Ballardini, che ha rivitalizzato i grifoni, sta per rinforzarsi con due big continua a leggere […]

domenica 10 Gennaio 2021.

I bianconeri escono allo scoperto: la formula sarebbe di un anno e mezzo di prestito e riscatto obbligatorio dal Sassuolo per il centravanti del 1999. Ma Ballardini, che ha rivitalizzato i grifoni, sta per rinforzarsi con due big



