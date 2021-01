McKennie-Ramsey, le armi di Pirlo per assalti in “stile Conte”

McKennie-Ramsey, le armi di Pirlo per assalti in “stile Conte” Il texano e il gallese in campo contro l’Inter: il primo ha consolidato il suo ruolo di arma tattica, il secondo corre e vede la porta, proprio come faceva l’allenatore nerazzurro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 15 Gennaio 2021.

McKennie-Ramsey, le armi di Pirlo per assalti in “stile Conte”

Il texano e il gallese in campo contro l’Inter: il primo ha consolidato il suo ruolo di arma tattica, il secondo corre e vede la porta, proprio come faceva l’allenatore nerazzurro



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA