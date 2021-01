Milan campione d’inverno? Non ancora, ecco perché l’Inter ha una chance

La Redazione24

martedì 19 Gennaio 2021.

Il +3 dei rossoneri sui nerazzurri non garantisce lo “scudo” di metà campionato. A decidere infatti non è lo scontro diretto



