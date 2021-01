Eriksen, asso di coppe: la punizione è una vera magia

Eriksen, asso di coppe: la punizione è una vera magia Entrato al minuto 88, Eriksen ha deciso con una perla il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Per il danese è il quinto gol con la maglia nerazzurra: 4 li ha segnati nelle coppe (2 in Coppa Italia, 2 in Europa League)

La Redazione24

,

mercoledì 27 Gennaio 2021.

Entrato al minuto 88, Eriksen ha deciso con una perla il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Per il danese è il quinto gol con la maglia nerazzurra: 4 li ha segnati nelle coppe (2 in Coppa Italia, 2 in Europa League)



