Zlatan e il Diavolo, una scossa di adrenalina: i 5 gol più belli della prima esperienza al Milan

Zlatan e il Diavolo, una scossa di adrenalina: i 5 gol più belli della prima esperienza al Milan Prima di riabbracciare il Milan Zlatan Ibrahimovic era già stato in rossonero tra il 2010 e il 2012: ecco la top five dei gol segnati in quelle due stagioni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 07 Febbraio 2021.

Zlatan e il Diavolo, una scossa di adrenalina: i 5 gol più belli della prima esperienza al Milan

Prima di riabbracciare il Milan Zlatan Ibrahimovic era già stato in rossonero tra il 2010 e il 2012: ecco la top five dei gol segnati in quelle due stagioni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA