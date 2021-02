Bassino non si accontenta: “Bellissimo, ma adesso voglio quello in gigante!”

Bassino non si accontenta: “Bellissimo, ma adesso voglio quello in gigante!” L’azzurra su di giri: “La dedica va alla mia squadra e al tanto lavoro che c’è dietro a tutto questo. Penso a Sofia Goggia che purtroppo non è qui, grazie a tutti coloro che hanno creduto in me” continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

martedì 16 Febbraio 2021.

