Lu-La da favola: l’Inter strapazza il Milan e va in fuga Una doppietta di Lautaro e un gol di Lukaku piegano i rossoneri che scivolano a -4. Un super Handanovic non permette al Diavolo di tornare in partita continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 21 Febbraio 2021.

Una doppietta di Lautaro e un gol di Lukaku piegano i rossoneri che scivolano a -4. Un super Handanovic non permette al Diavolo di tornare in partita



