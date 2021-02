Da Torino a Milano in 21 tappe: guarda il percorso del Giro

mercoledĂŹ 24 Febbraio 2021.

Da Torino a Milano in 21 tappe: guarda il percorso del Giro

Da sabato 8 a domenica 30 maggio per ricordare i 160 anni dell’UnitĂ d’Italia e i 700 anni dalla morte di Dante: ecco il percorso del Giro d’Italia 2021. Cima Coppi sul Pordoi, tornano lo Zoncolan e lo sterrato a Montalcino. Arrivo a Cortina per celebrare le Olimpiadi invernali 2026



