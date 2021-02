Inter, la nota ufficiale: “Suning, impegno confermato. Aperta la ricerca di partner”

Inter, la nota ufficiale: “Suning, impegno confermato. Aperta la ricerca di partner” Il club nerazzurro: “La proprietà ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto verso questa direzione”. Tamponi al gruppo squadra: non ci sono positivi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 26 Febbraio 2021.

Il club nerazzurro: “La proprietà ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto verso questa direzione”. Tamponi al gruppo squadra: non ci sono positivi



