Lukaku è un trattore! Palla tra le gambe di Zapata e gol dopo 32 secondi L’Inter batte 3-0 il Genoa e consolida il suo primato in classifica in Serie A. In gol Lukaku, dopo appena 32 secondi, Darmian e Sanchez. Ecco la fotosequenza della prima rete continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 28 Febbraio 2021.

