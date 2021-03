Isola Capo Rizzuto: Erosione costiera, approvati tre progetti per 2.5 milioni di euro

Sono stati approvati nei giorni scorsi dal Ministero dell’Interno tre importanti progetti che riguardano gli interventi sulle coste per un totale di 2.5 milioni di euro

Isola Capo Rizzuto,

martedì 02 Marzo 2021.

Nello specifico si tratta di due progetti di € 800.000,00 per Capo Rizzuto, uno lato Torre Vecchia, l’altro lato faro; e un progetto di € 900.000,00 per la costa di Le Castella, in particolare il versante che affaccia sul castello aragonese. Il progetto dei lavori è stato approvato dal Ministero a distanza di tre mesi dall’approvazione della fase di progettazione delle stesse aree, suddivise in Area Nord, Area Centro e Area Sud. Ad inizio novembre, infatti, erano stati stanziati già 740.000,00 € che sommati al nuovo finanziamento fanno € 3.240.000,00 da investire nell’erosione costiera. Fondi che certamente non saranno necessario per risolvere il problema ma è a poco più di un anno dall’insediamento è sicuramente uno straordinario risultato quello ottenuto dall’amministrazione comunale, grazie soprattutto alla lungimiranza del Sindaco Maria Grazia Vittimberga. Questi progetti, infatti, non sono stati preparati e avviati nei primi mesi d’insediamento della nuova Giunta, grazie anche all’efficiente lavoro dell’ufficio tecnico che è riuscito a recepire questi importanti finanziamenti da parte del Governo. “Nonostante la Pandemia questa è la dimostrazione che sin dai primi giorni d’insediamento ci siamo messi sotto e insieme agli uffici abbiamo cercato di avviare più progetti possibili. Questo territorio ha urgente bisogno di grandi progetti, di cospicui finanziamenti, ne abbiamo avviati tanti, altri li abbiamo ereditati e li stiamo portando avanti, la speranza è quella di portarne a termine più possibili, anche se molto spesso la burocrazia ci rallenta e non ci permette di procedere come vorremmo”. “Questo lo abbiamo avviato in piena sintonia con l’ufficio tecnico, al quale va il mio più sentito ringraziamento per la collaborazione e la voglia di fare che stanno mostrando in questo periodo”. “Nei giorni scorsi – continua il Sindaco – abbiamo approvato il progetto definitivo del Porto di Le Castella, un progetto avviato dalla precedente amministrazione e che necessità di essere completato perché il Porto è un bene straordinario che dobbiamo sfruttare al meglio per fini commerciali e turistici. Abbiamo già avviati gli iter burocratici per la metanizzazione, per una nuova rede idrica, i pozzi artesiani, impianti fognari, nuovi manti stradali e tanto altro. Quanti ne porteremo a termine è difficile dirlo, non dipende solo da noi purtroppo, l’importante è averli avviati, poi se a completarli saremo noi o la prossima giunta non è rilevante, l’importante è remare tutti verso un’unica direzione, il bene del territorio”.

