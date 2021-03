Cross e sacrificio, adattabile e umile: così Bernardeschi prova a riprendersi la Juve

Cross e sacrificio, adattabile e umile: così Bernardeschi prova a riprendersi la Juve Il lavoro da terzino e la firma sui due gol grazie agli assist dalla fascia: “scartato” due volte prima della partita, con lo Spezia in mezzora l’ex viola è stato l’uomo del giorno. L’elogio di Pirlo: “Mi soddisfa in qualsiasi ruolo, una […]

La Redazione24

,

mercoledì 03 Marzo 2021.

Cross e sacrificio, adattabile e umile: così Bernardeschi prova a riprendersi la Juve

Il lavoro da terzino e la firma sui due gol grazie agli assist dalla fascia: “scartato” due volte prima della partita, con lo Spezia in mezzora l’ex viola è stato l’uomo del giorno. L’elogio di Pirlo: “Mi soddisfa in qualsiasi ruolo, una grande risorsa per il campionato”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA