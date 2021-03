Sanchez come Zamorano: “Se non gioco sono un leone in gabbia…”

Sanchez come Zamorano: “Se non gioco sono un leone in gabbia…” Il cileno dopo la doppietta a Parma: “Abbiamo anche sofferto, ma se vuoi vincere lo scudetto funziona così…”. Nell’ottobre 2017 lo storico 1+8 sognava l’arrivo in nerazzurro dell’amico connazionale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 05 Marzo 2021.

Sanchez come Zamorano: “Se non gioco sono un leone in gabbia…”

Il cileno dopo la doppietta a Parma: “Abbiamo anche sofferto, ma se vuoi vincere lo scudetto funziona così…”. Nell’ottobre 2017 lo storico 1+8 sognava l’arrivo in nerazzurro dell’amico connazionale



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA