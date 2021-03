United, due squilli al Milan. Vince il derby e chiude a 21 la serie di successi del City

domenica 07 Marzo 2021.

United, due squilli al Milan. Vince il derby e chiude a 21 la serie di successi del City

Un rigore dopo 34" porta in vantaggio i Red Devils, al 50' il raddoppio di Shaw. Solo una traversa per i Citizens, che non lasciavano punti dal 15 dicembre. Rashford k.o. rischia di saltare la sfida coi rossoneri

domenica 07 Marzo 2021.

Un rigore dopo 34” porta in vantaggio i Red Devils, al 50’ il raddoppio di Shaw. Solo una traversa per i Citizens, che non lasciavano punti dal 15 dicembre. Rashford k.o. rischia di saltare la sfida coi rossoneri



