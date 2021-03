Cirò: sabato 20 marzo un workshop telematico “Luigi Lilio e la misura del tempo”

A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Paletta

A 439 anni dalla riforma del calendario Gregoriano, ed in occasione dell’8° Giornata Regionale del Calendario in memoria di Aloysius Lilius, sabato 20 marzo alle ore 10.00, si terrà “Workshop Telematico dal titolo – Luigi Lilio e la misura del tempo. A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Paletta. Saranno presenti il dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Lilio di Cirò Giovanni Aiello, l’assessore istruzione universitĂ e ricerca Regione Calabria Sandra Savaglia. Interverranno  Francesco Plastina professore dipartimento Fisica Unical Rende su : Il tempo: dall’Astronomia alla Fisica”; il Direttore dell’Osservatorio Astronomico Lilio di Savelli- Antonino Brosio che si occuperĂ di :” Il cielo osservato dal Lilio Robotic Telescope”. Nel corso del Workshop si terrĂ la premiazione del primo classificato al concorso luigi Lilio 2021. ProseguirĂ poi alle otre 11,20 la presentazione virtual tour del polo museale di Cirò. ModererĂ il direttore Istituto di chimica del CNR di Firenze Francesco Vizza. Nonostante il tumultuoso periodo della pandemia da Covid-19, scrive in una nota  l’assessore Francesco Mussuto del comune di Cirò -siamo riusciti ad organizzare l’evento della 8° Giornata Regionale del Calendario in memoria di Aloysius Lilius con l’auspicio e la speranza che la nostra vita possa continuare nel breve tempo possibile nella normalitĂ . Ringrazio in primis gli studenti degli Istituti Scolastici della Provincia di Crotone che hanno partecipato con entusiamo e impegno al Concorso storico-scientifico, ai loro docenti, ai Dirigenti Scolastici e tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato e reso possibile questo importante evento per la nostra comunitĂ .

