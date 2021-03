Galli: “Giocatori dell’Inter in Nazionale? Lasciarli partire sarebbe una follia”

Galli: “Giocatori dell’Inter in Nazionale? Lasciarli partire sarebbe una follia” Il professore: “Le rimostranze delle federazioni non stanno in piedi. E i viaggi non sono sicuri” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 21 Marzo 2021.

Galli: “Giocatori dell’Inter in Nazionale? Lasciarli partire sarebbe una follia”

Il professore: “Le rimostranze delle federazioni non stanno in piedi. E i viaggi non sono sicuri”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA