Quanti rossoneri in giro per il mondo: oggi Ibra e altri 5, ieri 6 in campo Lo svedese torna in Nazionale dopo 5 anni: affronta la Georgia a Solna. E poi Kalulu, Dalot, Donnarumma, Kjaer e Bennacer continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 25 Marzo 2021.

Lo svedese torna in Nazionale dopo 5 anni: affronta la Georgia a Solna. E poi Kalulu, Dalot, Donnarumma, Kjaer e Bennacer



