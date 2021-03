Cinque stagioni con 20 gol in Premier, nessuno come Aguero al City: guarda il meglio

martedì 30 Marzo 2021.

Cinque stagioni con 20 gol in Premier, nessuno come Aguero al City: guarda il meglio

Tra i vari primati di Sergio Aguero, c’è questo condiviso con Thierry Henry: 20 o più gol in Premier League per cinque stagioni consecutive. Aguero è il capocannoniere di tutti i tempi del Manchester City. Guarda i più belli



