Il Palazzetto dello Sport di Cirò Marina sarà hub vaccinale anti-covid

A renderlo noto è il Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

sabato 03 Aprile 2021.

Cari concittadini,

come anticipatovi, l’Hub Vaccinale a Cirò Marina è una realtà!

Oggi infatti, a seguito delle nostre richieste e sollecitazioni dei giorni scorsi, abbiamo avuto un proficuo incontro con il Commissario dell’Asp di Crotone, dott. Domenico Sperlì, e con il referente Hub Vaccinali della Protezione Civile Regionale. -dichiara il Sindaco Ferrari-

L’incontro è avvenuto direttamente presso il Palazzetto dello Sport Comunale.

La nostra richiesta di attivare presso la struttura di Punta Alice, un centro Hub vaccinale è stata valutata positivamente e già dalla prossima settimana inizieremo l’allestimento necessario di concerto con l’Azienda Sanitaria Provinciale.

Sarà fatto uno sforzo organizzativo importante, che vedrà coinvolti, medici, sanitari, infermieri e volontari di diverse organizzazioni.

L’obiettivo è rendere operativo l’Hub vaccinale di Cirò Marina sulla piattaforma regionale entro la fine della prossima settimana!

Nel contempo, con l’Ordinanza n. 20 il Presidente f.f. della Regione On. Spirlì, stasera ha previsto per Cirò Marina (come per altri comuni della Provincia) una “Zona Rossa Rafforzata” con ulteriori restrizioni

Tutto ciò premesso, non mi stancherò mai, di ribadire, che la nostra situazione è ancora molto difficile e delicata.

Mi appello al buon senso di ognuno di voi, affinché i prossimi giorni, siano di festa, di pace, di serenità ma tutto dovrà svolgersi nel massimo rispetto delle norme previste per una “zona Rossa Rafforzata”.

Anche oggi un particolare pensiero lo rivolgo ai cittadini colpiti dal Covid-19, in particolar modo ai bambini e ragazzi, augurando loro ed alle loro famiglie una pronta guarigione ed un presto ritorno alla normalità!

Noi continuiamo a lavorare, raggiungendo obiettivi importanti a tutela della salute pubblica, a Voi chiedo ancora un po’ di pazienza.

Vi ringrazio di cuore!

