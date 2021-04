Milan, il tabù San Siro prosegue: un filotto-flop così mancava dal 2013

La Redazione24

sabato 03 Aprile 2021.

Milan, il tabù San Siro prosegue: un filotto-flop così mancava dal 2013

Fra campionato ed Europa League il Diavolo è arrivato a sei gare di fila casalinghe senza vittorie (tre pareggi e tre sconfitte). In casa i rossoneri hanno conquistato 14 punti in meno rispetto al bottino in trasferta



