Coronavirus, Zona Rossa: il Sindaco di Cirò Paletta chiude asili, elementari e prime medie fino al 10 aprile, il Liceo rimane in Dad

La nota del SIndaco del Comune di Cirò Francesco Paletta

LaRedazione

Cirò,

martedì 06 Aprile 2021.

Tenuto conto della situazione Covid nel nostro territorio ed alla luce dei dati forniti dall Asp e dai medici di base con cui ci siamo confrontati, e vista la deroga inserita nel nuovo DPCM ( laddove si dice che in caso di recrudescenza dei contagi possono essere chiuse le scuole), alla luce di situazioni ancora non definite negli ambienti scolastici, sentito il dirigente dell”I.O. Lilio, considerato che in ogni caso siamo in ZONA ROSSA, ritengo doveroso ed a tutela della salute degli studenti e di tutti emettere ordinanza di chiusura della scuola materna, elementare e media fino alla I classe (non previste dal DPCM) fino alla giornata di sabato 10 aprile 2021.

Comunico infine che tutti i nostri anziani ultraottantenni sono stati vaccinati con la seconda dose. Tra ieri ed oggi si sono negativizzate altre 4 persone. I positivi attuali restano 32. Ci sono altre 4 persone con test antigienico positivo da confermare.

Raccomando a tutti di continuare a tenere i dovuti comportamenti altrimenti non ne usciremo più!

