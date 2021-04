Mancano i rigori su Chiesa e Zielinski. Ma per il Var gli episodi non sono uguali

Mancano i rigori su Chiesa e Zielinski. Ma per il Var gli episodi non sono uguali L’arbitro Mariani non fischia in nessuno dei due casi, lasciando più di qualche dubbio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 07 Aprile 2021.

Mancano i rigori su Chiesa e Zielinski. Ma per il Var gli episodi non sono uguali

L’arbitro Mariani non fischia in nessuno dei due casi, lasciando più di qualche dubbio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA