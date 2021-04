Juve, riecco Dybala con CR7. Inter, esce Barella e torna Brozo. Atalanta, tutto ok per Muriel

Juve, riecco Dybala con CR7. Inter, esce Barella e torna Brozo. Atalanta, tutto ok per Muriel Conte, per la sfida col Cagliari, senza il grande ex che è squalificato, ma ritrova il croato e Bastoni. Pioli recupera Leao, Brahim Diaz e Mandzukic continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 09 Aprile 2021.

Juve, riecco Dybala con CR7. Inter, esce Barella e torna Brozo. Atalanta, tutto ok per Muriel

Conte, per la sfida col Cagliari, senza il grande ex che è squalificato, ma ritrova il croato e Bastoni. Pioli recupera Leao, Brahim Diaz e Mandzukic



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA