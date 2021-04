Il club Kiwanis “Apollo Aleo” di Cirò Marina consegna libri agli alunni scuole Melissa e Torre Melissa

Al centro delle attività del Kiwanis, come oramai noto, ci sono i bambini.” Questa l’affermazione del presidente del Club di Cirò Marina, Carlo Rizzo.

La Redazione

Melissa e Torre Melissa,

mercoledì 14 Aprile 2021.

““Questa volta l’attenzione del Club si è rivolta verso gli scolari, in particolare gli alunni delle terze classi delle scuole elementari di Melissa.

“Abbiamo consegnato al Sindaco, Raffaele Falbo, i libri destinati a questi alunni e lo stesso sindaco si è impegnato a farli pervenire nelle scuole di Melissa e Torre Melissa. Si tratta di un libretto didattico intitolato “Il giorno in cui Kattivirus finì ko”.

La storia è divisa in 7 capitoli, alla fine di ogni capitolo vi è una proposta di attività didattica e questo, a detta di alcuni insegnanti che sono stati contattati e consultato il libro, è molto importante perchè essi lamentano la presenza di un qualsiasi supporto didattico sulla pandemia, supporto necessario per far capire ai bambini la problematica del Covid-19.”

Un progetto che si inquadra nel più ampio Service nazionale del Distretto Italia-San Marino. Nei prossimi giorni, ha concluso il presidente, pandemia permettendo, consegneremo i libri a Cirò Marina e San Nicola dell’Alto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA