Fonseca: “Roma, che orgoglio. Ma non so se resto l’anno prossimo”

Fonseca: “Roma, che orgoglio. Ma non so se resto l’anno prossimo” Il tecnico giallorosso: “Questa semifinale non cambia nulla nel mio rapporto con la società. Bello rappresentare tutta l’Italia nelle Coppe” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 16 Aprile 2021.

Fonseca: “Roma, che orgoglio. Ma non so se resto l’anno prossimo”

Il tecnico giallorosso: “Questa semifinale non cambia nulla nel mio rapporto con la società. Bello rappresentare tutta l’Italia nelle Coppe”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA