Imprese balneari, Spirlì: “Risposte tempestive per avvio stagione turistica”

Il presidente della Regione ha incontrato i sindacati di categoria. Presente anche l’assessore Orsomarso

Catanzaro,

martedì 20 Aprile 2021.

«Le imprese balneari della Calabria hanno bisogno di risposte tempestive per mettere in piedi, in tempo utile, le loro attività e avviare la prossima stagione turistica, ormai alle porte».

È quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, al termine dell’incontro – che si è svolto questo pomeriggio nella Cittadella regionale “Jole Santelli” – con i sindacati degli stabilimenti balneari.

Al vertice ha partecipato anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Turismo, Fausto Orsomarso.

Presente anche la consigliera regionale Tilde Minasi.

La delegazione dei sindacati balneari era composta dai presidenti Massimo Nucera (Federbalneari), Vincenzo Farina (Fiba), Antonio Giannotti (Sib) e Giuseppe Nucera (Assobalneari).

SPIRLÌ: «ASPETTATIVE LEGITTIME»

Il presidente Spirlì assicura il suo interessamento «per risolvere – spiega – le problematiche che mi sono state rappresentate. Le imprese balneari hanno aspettative legittime, come quelle di poter adeguare le loro strutture a quelle del resto d’Europa e di avere, finalmente, concessioni certe e garantite da una legge che, molto spesso, viene disattesa per ignoranza o eccesso di interpretazioni burocratiche. Su questo mi attiverò da subito e mi impegno a incontrare di nuovo i sindacati dopo essermi confrontato con gli assessori e i dipartimenti competenti».

