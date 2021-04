Isola Capo Rizzuto: Realizza strada non autorizzata all’interno di un bosco, denunciato

I carabinieri forestali hanno individuato e denunciato il presunto responsabile

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Isola Capo Rizzuto,

mercoledì 21 Aprile 2021.

I carabinieri forestali hanno deferito all’Autorità giudiziaria un uomo che aveva realizzato nei mesi scorsi, senza alcuna autorizzazione, una strada di penetrazione all’interno di un bosco nella località Praialonga di Isola Capo Rizzuto. La strada è stata sequestrata e il sequestro è stato ora convalidato dall’Autorità giudiziaria.

I militari della stazione CC forestale Crotone durante un controllo del territorio avevano notato alcuni movimenti di terra. Insospettiti avevano ampliato l’area di ricognizione scoprendo una via di penetrazione all’interno di una formazione di macchia mediterranea con alberi di eucaliptus. La strada, attualmente sterrata, ha una lunghezza circa di 120 m e si sviluppa in area vincolata paesaggisticamente. In seguito agli accertamenti eseguiti presso l’ufficio tecnico comunale competente è emerso che l’opera era priva di qualsivoglia atto d’assenso che ne legittimasse la realizzazione.

In seguito ad indagini perfezionatesi nei giorni scorsi è stato individuato il committente dell’esecuzione dei lavori abusivi, un cittadino isolitano cinquantaquattrenne proprietario di una villetta prossima alla via di comunicazione realizzata. Esso è stato deferito alla Procura della Repubblica per violazione della normativa urbanistica e paesaggistica.

L’attività realizzata dai carabinieri forestali è stata orientata a prevenire i dissesti idrogeologici e il consumo di suolo nelle aree boscate, ristabilendo il rispetto della legalità.

