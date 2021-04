Superlega, Paratici: “Occasione unica, sarebbe stata un bene per il calcio”

Superlega, Paratici: “Occasione unica, sarebbe stata un bene per il calcio” Il dirigente bianconero prima della partita col Parma: “Restiamo convinti della bontà del progetto, serviva tempo per metabolizzarlo, come per la Champions League o il logo”. E risponde alle critiche di Lucarelli: “Valori e meritocrazia nessuno li ha messi in dubbio, tantomeno noi” continua […]

La Redazione24

mercoledì 21 Aprile 2021.

Superlega, Paratici: “Occasione unica, sarebbe stata un bene per il calcio”

Il dirigente bianconero prima della partita col Parma: “Restiamo convinti della bontà del progetto, serviva tempo per metabolizzarlo, come per la Champions League o il logo”. E risponde alle critiche di Lucarelli: “Valori e meritocrazia nessuno li ha messi in dubbio, tantomeno noi”



