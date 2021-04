Corsa Champions da brividi. Dal Milan alla Lazio, 5 squadre in 9 punti

venerdì 23 Aprile 2021.

Corsa Champions da brividi. Dal Milan alla Lazio, 5 squadre in 9 punti

I rossoneri hanno un minimo vantaggio su Atalanta e Juventus e tre scontri diretti da giocare. Napoli lanciatissimo e con un calendario agevole. Simone Inzaghi ha una gara in più per sperare



