Sulle spiagge di Cirò Marina sventola la 9^ “Bandiera Verde”

Le migliori spiagge d’Italia per le famiglie con bambini in base alle indicazioni dei pediatri

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 24 Aprile 2021.

La Bandiera Verde sventola anche per il 2021 a Cirò Marina, si riconferma per il 9° anno consecutivo per il proprio litorale, cioè spiaggia a misura di bambino. I requisiti per tale titolo rispondono a criteri predisposti e valutati dai pediatri, che considerano, appunto, la spiaggia a misura di bambino.

Le località di mare italiane, spagnole e quest’anno anche romene insigniti del riconoscimento dei pediatri, che si sono aggiudicate la bandiera in termini di acqua pulita e bassa vicino la riva, spiaggia con sabbia predisposta per il gioco, controllo dei bagnini, vicinanza di locali e aree per il ristoro e per lo sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA